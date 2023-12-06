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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأميرة كيت تخطف أنظار العالم بفستان مطرز من الذهب| تفاصيل

الاميرة كيت تخطف
الاميرة كيت تخطف انظار العالم بفستان مطرز من الذهب

بدت الأميرة "كيت" متألقة أكثر من أي وقت مضى أثناء حضورها، حفل الاستقبال الدبلوماسي لعيد الميلاد في قصر باكنجهام هذا المساء.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، احتلت كيت برفقة الملك تشارلز والملكة كاميلا وأمير ويلز، مركز الصدارة في ثوب من الذهب الوردي من جيني باكهام "جورجيا" تبلغ تكلفته حوالي 5000 جنيه إسترليني، والذي تم تزيينه بالترتر.

الاميرة كيت تخطف انظار العالم بفستان مطرز من الذهب

 قامت كيت بإقران فستان الحفلة المذهل، الذي ارتدته سابقًا لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين والأميرة رجوى في يونيو 2023، مع وشاح السيدة الكبرى من النظام الفيكتوري الملكي.

ولإضفاء المزيد من السحر، ارتدت كيت تاج Cambridge Lover's Knot Tiara، كان التاج المبهر المصنوع من الألماس واللؤلؤ مملوكًا في السابق لوالدة الأمير ويليام، الأميرة ديانا. 

الاميرة كيت تخطف انظار العالم بفستان مطرز من الذهب

وأكملت الأم الملكية لثلاثة أطفال إطلالتها المبهرة لحدث الليلة في لندن مع أقراط الثريا الماسية المذهلة من صاحبة الجلالة الراحلة غريفيل.

الأميرة كيت كية فستان الاميرة كيت باكنجهام الملك تشارلز

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