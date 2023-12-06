الولايات المتحدة تتهم أربعة جنود روس بارتكاب جرائم حرب

اتهمت الولايات المتحدة أربعة جنود روس بارتكاب جرائم حرب تتعلق بأفعالهم ضد مواطن أمريكي خلال غزو موسكو لأوكرانيا. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية هذه الاتهامات، في أول استخدام على الإطلاق لقانون جرائم الحرب الأمريكي في مثل هذه القضية.

وفقا لرويترز، تحدد لائحة الاتهام المكونة من 9 صفحات بارتكاب جرائم حرب ادعاءات خطيرة، بما في ذلك التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والتآمر لارتكاب جرائم حرب والمعاملة غير القانونية للمواطن الأمريكي.

وشددت وزارة العدل على خطورة الاتهامات، ما يشير إلى رد فعل قوي على الفظائع التي ارتكبت خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

أصدر المدعي العام ميريك جارلاند بيانا أكد فيه أهمية هذا الإجراء القانوني. وقال جارلاند: "شهد العالم وكذلك وزارة العدل الأمريكية أهوال الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا". وسلط الضوء على الطبيعة غير المسبوقة للتهم التي تتناول جرائم بشعة ضد مواطن أمريكي.

الجنود الروس الأربعة المذكورون في لائحة الاتهام هم سورين سيرانوفيتش مكرتشيان وديمتري بودنيك، إلى جانب شخصين تم تحديدهما باسميهما الأول فقط، فاليري ونزار. ولم يتم ذكر اسم المواطن الأمريكي المستهدف في جرائم الحرب في الوثيقة.

بحسب لائحة الاتهام، يُزعم أن الجنود المتهمين أخضعوا المواطن الأمريكي للاستجواب والضرب الجسدي والتعذيب. وتشمل التهم أيضًا ادعاءات بالتهديد بقتل الضحية وتنفيذ عملية إعدام وهمية. وتشكل هذه الإجراءات، وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وانتهاكات للقانون الأمريكي.

وشددت المدعية العامة الأمريكية جيسيكا آبير للمنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، حيث تم تقديم لائحة الاتهام، على خطورة الاتهامات. وذكر آبير أن "هذه الاتهامات تعكس أن أفعال المتهمين المزعومة لا تمثل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف فحسب، بل إنها أيضًا انتهاكات للقانون الأمريكي"، مشددًا على الرد القانوني الشامل على تصرفات الجنود المتهمين.