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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي والزمالك يطيران إلى الإمارات استعدادا لسوبر اليد.. غدا

الاهلي والزمالك يطيران
الاهلي والزمالك يطيران للامارات استعدادا للسوبر

يسافر غدا الي الامارات قطبي كرة اليد الاهلي والزمالك ومجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة الدكتور محمد الامين  استعدادا لمواجهة السوبر المصري لكرة اليد الذي تستضيفه إمارة الفجيرة يوم السبت المقبل علي ملعب صالة مجمع زايد الرياضي .

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أشرف صبحي: استضافة الإمارات سوبر كرة اليد دليل على قوة الرياضة المصرية

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في سوبر اليد بالإمارات

 

وتعد هذه التجربة هي الاولي لإقامة السوبر خارج مصر في ظل سعي الاتحاد برئاسة دكتور محمد الامين الي التطوير  ودراسة سبل استثمارية جديدة لتطوير مسابقات اليد، والترويج لقيمة وشعبية كرة اليد المصرية الكبيرة، خاصة ان  مواجهة القطبين حدث دائما ما تحظي بشعبية جارفة داخل وخارج مصر .

وعرض الاتحاد الاماراتي برئاسة نبيل بن عاشور استضافة القمة في ظل العلاقات المميزة بين مصر والامارات ووافق مجلس ادارة الاتحاد المصري ، ويبذل الجانبين قصاري جهدهما لانجاح التجربة والخروج بافضل صورة من كافة الجوانب .

يدير المباراة طاقم تحكيم دولي من مونتينيجرو بقيادة " مليوس رازنا توفيتش و ايفان بافيسيفيتش" .

ويطير فريق الزمالك الي الامارات في الساعات الاولي من فجر غد بقائمة تضم ١٨ لاعبا هم : محمود خليل فلفل و هشام السبكي و أحمد وليد و أحمد الأحمر و مؤمن زكي و أحمد حسام و محمد علاء السيد و محمد هشام البسيوني و أحمد مؤمن صفا ومازن رضا و أحمد سامح و محمد عبدالغني  وهشام صلاح و خالد وليد و شادي خليل و أكرم يسري  و محمد ياسين و  زياد مهند حشاد .. بالاضافة الي الجهاز الفني والاداري والطبي .

كما تطير بعثة الاهلي الي الامارات ظهر غدا وتضم البعثة ١٧ لاعبا هم : ابراهيم المصري واحمد عادل وياسر محمد واحمد هشام وعمر خالد وعبد العزيز ايهاب وعبد الرحمن علي وعمر سامي واحمد مصطفي ومحسن رمضان ومحمد مجدي واحمد محمد راضي  ومحمد ابراهيم وسيف هاني وعبد الرحمن طه ونبيل شريف ومحمد سليمان .

ويلحق بالقطبين وفد اتحاد اليد ظهر الخميس ويضم رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة والمدير التنفيذي  ورؤساء اللجان .

ويقيم كل فريق في فندق مختلف، وتم توجيه الدعوة لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي ورئيسي الاهلي والزمالك الكابتن محمود الخطيب والكابتن حسين لبيب لحضور مباراة السوبر بالامارات.

الامارات كرة اليد الأهلى

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