عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي في كأس العالم.. أوراوا يودع دوري أبطال آسيا

أوراوا ريد دايموندز
أوراوا ريد دايموندز

ودّع أوراوا ريد دايموندز الياباني، حامل لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، دور المجموعات لمنطقة الشرق، بخسارته أمام مضيفه هانوي أف سي الفيتنامي 1-2، اليوم الأربعاء.

واحتاج بطل آسيا 3 مرات أعوام 2007 و2017 و2023 للنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على آماله ببلوغ الدور التالي، إلا أنه فشل في الخروج فائزًا أمام هانوي الذي ودّع بدوره المنافسات.

وحلّ أوراوا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة العاشرة خلف المتصدر بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (16 نقطة)، وفشل في العبور كأفضل وصيف بالمجموعات.

وافتتح هانوي التسجيل في الشوط الثاني عبر فان نام داو (ق53)، وأدرك أوراوا التعادل بفضل الهولندي براين لينسن (ق65)، قبل أن يوجه الفريق المضيف الضربة القاضية لحامل اللقب بتسجيل البديل فام تون هاي هدف الفوز من ركلة جزاء (ق87).

وكان أوراوا أحرز اللقب بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهاباً وفاز 1-0 إيابا) في أيار/مايو الماضي.

وقال شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا: "من الصعب جداً تقبّل هذه النتيجة، كنا بحاجة للفوز هذه الأمسية إذا أردنا تكرار إنجاز العام الماضي باللقب".

وختم: "أردنا الفوز ومن المحبط أننا لم نتمكن من فعل ذلك للجماهير التي أتت إلى هنا لدعمنا".
 

أوراوا ريد دايموندز الياباني دوري أبطال آسيا أوراوا ريد أبطال اسيا اسيا اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

رمز وطني| إطلاق اسم عادل إمام على كوبري بـ تقاطع صلاح سالم

بنسبة 30%.. توجيه عاجل من وزير التموين لزيادة كميات السكر

موضوعات متعلقة

السفر مجانا.. بشرى لجماهير الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في الإسكندرية

الاتحاد الإنجليزي يختبر تقنية جديدة لحماية الحكام

ليفربول في ورطة قبل مواجهة شيفيلد بالدوري الإنجليزي.. ماذا يحدث؟

مبابي كارت رابح لإثارة الشائعات.. ريال مدريد ينتظر الموافقة .. وليفربول يترصد

نجم ليفربول السابق يحذر من انتقال محمد صلاح إلى السعودية

أسطورة ليفربول يصدم محمد صلاح: هذا الأفضل في الريدز

ليفربول يتلقى ضربة موجعة في صفقته المنتظرة| من هو؟

استفز الجمهور.. قرار رسمى للاتحاد السعودي بشأن احتجاج الهلال على طرد البليهي

ترشيحاتنا

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب على غزة مستمرة لبعض الوقت ونحاول إنقاذ الرهائن

كولر يستبعد نجمي الأهلي من قائمة المونديال

ما معنى الاحتفال برأس السنة الميلادية وما حكمه؟.. دار الإفتاء توضح

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الأن

نتنياهو يعلن محاصرة قوات الاحتلال منزل قائد حماس يحيى السنوار

مستمرون في فتح معبر رفح|مصر تؤكد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتحذر من هذه الكارثة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشعال النيران في جسد عارضة أزياء.. تفاصيل

في عيد ميلادها الـ 59.. مكون واحد سر طول شعر شريهان

تي شيرت كاجوال.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل السيارة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

فيديو

وسقط لصوص الغلابة.. الكشف عن المتسببين في أزمة السكر «فيديوجراف»

منظومة حارس.. مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مضاد للطائرات بدون طيار |فيديوجراف

لأول مرة.. الجيش المصري يفاجئ العالم بامتلاكه أحدث أسطول طائرات بدون طيار|فيديوجراف

هل يتكرر انقطاع الإنترنت مرة أخرى؟! | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ