منافس الأهلي في كأس العالم.. أوراوا يودع دوري أبطال آسيا

ودّع أوراوا ريد دايموندز الياباني، حامل لقب دوري أبطال آسيا في كرة القدم، دور المجموعات لمنطقة الشرق، بخسارته أمام مضيفه هانوي أف سي الفيتنامي 1-2، اليوم الأربعاء.

واحتاج بطل آسيا 3 مرات أعوام 2007 و2017 و2023 للنقاط الثلاث من أجل الحفاظ على آماله ببلوغ الدور التالي، إلا أنه فشل في الخروج فائزًا أمام هانوي الذي ودّع بدوره المنافسات.

وحلّ أوراوا في المركز الثاني برصيد 7 نقاط في المجموعة العاشرة خلف المتصدر بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي (16 نقطة)، وفشل في العبور كأفضل وصيف بالمجموعات.

وافتتح هانوي التسجيل في الشوط الثاني عبر فان نام داو (ق53)، وأدرك أوراوا التعادل بفضل الهولندي براين لينسن (ق65)، قبل أن يوجه الفريق المضيف الضربة القاضية لحامل اللقب بتسجيل البديل فام تون هاي هدف الفوز من ركلة جزاء (ق87).

وكان أوراوا أحرز اللقب بفوزه على الهلال السعودي (تعادلا 1-1 ذهاباً وفاز 1-0 إيابا) في أيار/مايو الماضي.

وقال شوساكو نيشيكاوا حارس مرمى أوراوا: "من الصعب جداً تقبّل هذه النتيجة، كنا بحاجة للفوز هذه الأمسية إذا أردنا تكرار إنجاز العام الماضي باللقب".

وختم: "أردنا الفوز ومن المحبط أننا لم نتمكن من فعل ذلك للجماهير التي أتت إلى هنا لدعمنا".

