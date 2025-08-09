بينهم صلاح وحكيمي .. موعد حفل الكرة الذهبية 2025 بعد الكشف عن المرشحين

كشفت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، والتي ضمت 30 لاعبا من أبرز نجوم الساحرة المستديرة، بينهم نجمان عربيان هما المغربي أشرف حكيمي والمصري محمد صلاح.

صلاح وحكيمي ضمن القائمة

وشهد الموسم المنصرم تألقا لافتا للثنائي العربي، إذ نجح حكيمي في قيادة باريس سان جيرمان لتحقيق الثلاثية التاريخية المتمثلة في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، إضافة إلى وصافة كأس العالم للأندية التي استضافتها الولايات المتحدة الشهر الماضي.

أما محمد صلاح، فقد لعب دورا حاسما في تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الـ20 في تاريخه، ليعادل الفريق رقم مانشستر يونايتد القياسي في عدد مرات التتويج بالبطولة.

كما توج النجم المصري بجائزة هداف البريميرليغ للمرة الرابعة بعد تسجيله 29 هدفا، وحصد أيضًا لقب أفضل صانع أهداف برصيد 18 تمريرة حاسمة.

قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025

عثمان ديمبلي، جود بيلينغهام، ديزيري دوي، جيانلويجي دوناروما، دينزل دومفريس، سيرهو غيراسي، إيرلينغ هالاند، فيكتور غيوكيريس، أشرف حكيمي، هاري كين، خفيتشا كفاراتسخيليا، روبرت ليفاندوفسكي، أليكسيس ماك أليستر، لاوتارو مارتينيز، سكوت مكتوميناي، كيليان مبابي، نونو مينديز، جواو نيفيز، بيدري، كول بالمر، مايكل أوليز، رافينيا، ديكلان رايس، فابيان رويز، فيرجيل فان دايك، فينيسيوس جونيور، محمد صلاح، فلوريان فيرتز، فيتينا، لامين يامال.

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم

يقام حفل الإعلان عن الفائز في العاصمة الفرنسية باريس يوم 22 سبتمبر 2025، فيما لم يحدد توقيت انطلاقه بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى بدء الفعاليات في العاشرة مساءا كما جرت العادة.

آلية اختيار الفائز

تعتمد الجائزة على تصويت 100 صحفي يمثلون الدول الأعلى تصنيفًا في قائمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بناءً على أداء اللاعبين من 1 أغسطس 2024 وحتى 31 يوليو 2025.

يمنح كل صحفي 6 نقاط لاختياره الأول، و4 نقاط للثاني، و3 نقاط للثالث، ونقطتين للرابع، ونقطة واحدة للخامس، و يتوج بالكرة الذهبية اللاعب الذي يحصد أكبر عدد من النقاط.

وتؤكد فرانس فوتبول أن أبرز معايير التقييم تشمل الأداء الفردي، الإسهامات الحاسمة، والتأثير في نتائج الفريق خلال الموسم.