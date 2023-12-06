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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مرض نهايته الموت.. طبيبة تكشف عن حالة طالب في لحظاته الاخيرة بالحياة

صدى البلد

قالت الدكتورة مني مختار اخصائي طوارئ القصر العيني  ان  خربشة القط نهايتها الموت  حيث ان الخربشة تنقل سعار.
 وقالت مني علي الفيسبوك الناس اللي كانت متشككة رغم أننا قولنا مليون مرة.

جالنا فى طوارئ مستشفى عين شمس التخصصي من فتره  طالب بكلية الهندسة، عنده تشنجات و اضطراب فى درجة الوعي، عملنا كل الفحوصات الممكنة كلها ما وصلتش للسبب

أدينا كل العلاجات بشكل تحفظي، لغاية ما ظهر عليه رهاب الماء و ده عرض مميز جدا لمرض السعار، الناتج عن عضه الحيوان 
سألنا اهله لو كان إتعض من كلب او قطة قالوا لأ، و بعدين والدته قالت لي من ٦ شهور قطة شارع خربشته فى رجله، و سألوا الناس أفتت لهم إن الخربشة مش بتنقل مرض، و طهروا الجرح ببيتادين، مش قادرة أنسى اللحظة دي، لحظة ما قلت لها إحتسبيه عند ربنا دي مسألة ساعات مش أكتر الله يرحمه و يسامح اللي أفتى فتوى قاتلة.


١-  السعار ينتقل عن طريق  الخربشة من حيوان مسعور  مش العض بس.
٢- حتى لو الجرح ما جابش دم، فرصة انتقال المرض موجودة لأن الفيروس بيتنقل عن طريق النهايات العصبية فى الجلد مش الدم 
٣- الحيوان المسعور ممكن يكون حامل للفيروس و لسة ما ظهرش عليه كل اعراض السعار، ما نقدرش نثبت او ننفي ان الحيوان مسعور من مظهره و سلوكه.
٤- لو العضة شديدة او ناحية الوجه و الرقبة لازم يتاخد المصل و كمان (اجسام مضادة) مع التطعيم..
٥-  ممنوع خياطة الجروح نهائيا، و لو فى الوجه بنحقن الأجسام المضاده فى الجرح نفسه.
٦-  فترة الحضانة احيانا بتاخد شهور حسب عمق الإصابة و مكانها، و كمية الفيروس
٧- لو الحيوان عاش بعد العضة ما ماتش و عدى وقت يبقى الحيوان مش مسعور
مفيش هزار لو الحيوان مسعور و اللي اتعض ما خدش التطعيم هيموت بنسبة مية فى المية

 واكدت ان التطعيم مجانا بمستشفيات الحميات وجميع مستشفيات  و زاره الصحه علي مستوي الجمهوريه

 

التطعيم النهايات العصبية طالب بكلية الهندسة

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