بـ آية قرآنية تذكر الطوفان| الجيش الإسرائيلي يسقط منشورات على خان يونس

القي جيش الإحتلال الإسرائيلي منشورات فوق خان يونس، ثاني أكبر مدينة في جنوب غزة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها البري، وتوسع عملياتها إلى خان يونس.

تحمل المنشورات التي تحمل شارات جيش الإحتلال الإسرائيلي نصا عربيا مستخرجا من آية قرآنية: "فأخذهم الطوفان والذين ظلموا". إن توزيع هذه المنشورات هو جزء من استراتيجية الاتصالات العسكرية الأوسع التي استخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي أثناء قصفه الوحشي لغزة.

أصبحت خان يونس، وهي مركز حضري مكتظ بالسكان، الآن نقطة محورية في الهجوم البري، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى السيطرة والتصدي لما تعتبره معاقل للمقاومة. وقد أدت هذه الخطوة إلى تقليص المناطق الآمنة للفلسطينيين وتعطيل توزيع المساعدات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

يشير التوزيع الاستراتيجي للمنشورات إلى تكتيكات الحرب النفسية التي يستخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي في حملته.