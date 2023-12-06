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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ آية قرآنية تذكر الطوفان| الجيش الإسرائيلي يسقط منشورات على خان يونس

صدى البلد

القي جيش الإحتلال الإسرائيلي منشورات فوق خان يونس، ثاني أكبر مدينة في جنوب غزة. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه القوات الإسرائيلية هجومها البري، وتوسع عملياتها إلى خان يونس.

 

تحمل المنشورات التي تحمل شارات جيش الإحتلال الإسرائيلي نصا عربيا مستخرجا من آية قرآنية: "فأخذهم الطوفان والذين ظلموا". إن توزيع هذه المنشورات هو جزء من استراتيجية الاتصالات العسكرية الأوسع التي استخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي أثناء قصفه الوحشي لغزة.

 

أصبحت خان يونس، وهي مركز حضري مكتظ بالسكان، الآن نقطة محورية في الهجوم البري، حيث تسعى القوات الإسرائيلية إلى السيطرة والتصدي لما تعتبره معاقل للمقاومة. وقد أدت هذه الخطوة إلى تقليص المناطق الآمنة للفلسطينيين وتعطيل توزيع المساعدات الحيوية في جميع أنحاء المنطقة.

 

يشير التوزيع الاستراتيجي للمنشورات إلى تكتيكات الحرب النفسية التي يستخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي في حملته.  

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس القوات الإسرائيلية هجومها البري

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