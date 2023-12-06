تباين أداء أسواق المال العربية| بورصة السعودية تغلق على ارتفاع.. و المصرية و القطرية تتراجع

البورصة المصرية تغلق على تراجع

بورصة قطر تنخفض 0.73 %

مؤشر بورصة البحرين العام يغلق على ارتفاع

بورصة الأردن تغلق متراجعة



شهدت أسواق المال العربية تباينا في الأداء بختام تعاملات اليوم الأربعاء 6-12-2023، حيث أغلقت بورصات السعودية، و الكويت على ارتفاع، وتراجعت بورصات مصر، قطر، المغرب، و الأردن، بينما تباينت بورصة البحرين، و استقرت التونسية.

ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..

بورصة مصر تغلق تعاملاتها على تراجع

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 27 مليار جنيه، ليصل إلى 671ر1 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 13 مليار جنيه.

و انخفض مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 69ر1% مسجلاً 55ر24703 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 4ر1% ليصل إلى 53ر5349 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 43ر1% من قيمته، لينهي التعاملات عند مستوى 97ر7753 نقطة.





بورصة تونس تقفل على استقرار

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على شبه استقرار بنسبة 0.09 ‏%، ليصل عند 8596.53 نقطة.‏

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 1.8 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 22 أخرى، واستمرار ‏أسهم 19 شركة على ثبات.

بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أَغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.02 %، ليصل عند مستوى 11.757,6 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03 % ليستقر عند 963,53 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.17 % بمجموع 868,89 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.14 % بمجموع 10.876,98 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 205 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 603 مليارات درهم مغربي.



مؤشر بورصة قطر يغلق منخفضا

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، على انخفاض بـ72.81 نقطة، أي بنسبة 0.73 %، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و872.10 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 109 ملايين و327 ألفا و741 سهما، بقيمة 360 مليونا و515 ألفا و313.406 ريالا، نتيجة تنفيذ 13827 صفقة في جميع القطاعات.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا



أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 30.19 نقطة ليقفل عند مستوى 11174.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 243 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 95 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات نادك، وكابلات الرياض، وعناية، وسيسكو القابضة، وسناد القابضة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نقي، والمتحدة للتأمين، وشمس، والعمران، وإسمنت الرياض الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.87% و6.84% .



فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وأرامكو السعودية، والباحة، الصناعات الكهربائية، هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وعذيب للاتصالات، والتطويرية الغذائية، ونادك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 453.70 نقطة ليقفل عند مستوى 23549.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.



مؤشرا البحرين يقفلان على تباين



أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,942.85 نقطة، بارتفاع قدره 0.63 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 733.69 نقطة، بانخفاض قدره 1.08 نقطة عن معدل إقفاله السابق.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 891 ألفًا و523 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 352 ألفًا و275 دينارًا بحريني، نتيجة تنفيذ 30 صفقة.



البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.39%، عند مستوى 2381.41 نقطة.



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 7.3 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو18.6 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2340 صفقة.



بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 52ر17 نقطة ليبلغ مستوى 40ر6655 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 26ر0 % .

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 47ر20 نقطة ليبلغ مستوى 23ر5484 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 37ر0 %.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 01ر17 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7282 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 23ر0 %، وذلك بحجم تداولات بلغت 7ر219 مليون سهم عبر 10454 صفقة نقدية بقيمة 8ر47 مليون

دينار (نحو 7ر145 مليون دولار).

