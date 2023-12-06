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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة حلوان : نحرص على رعاية شاملة للطلاب الوافدين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تحرص جامعة حلوان على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم. 

وقال الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن مكتب الوافدين بالجامعة يعمل على تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطلاب داخل الجامعة، توفير الرعاية الكاملة للطلاب الوافدين داخل الجامعة، المساعدة فى حل المشكلات الدراسية والإقامة وغيرها داخل وخارج الجامعة، ووضع خطط جديدة مبتكرة لتوفير سكن وإقامة لهم على أعلى مستوى بالجامعة، وكذلك تحديد الاحتياجات المطلوبة من أجل ممارسة الطلاب الأنشطة الطلابية الثقافية والرياضية والفنية وغيرها داخل الجامعة خلال فترة دراستهم.

وتابع نائب رئيس جامعة حلوان أن اهتمام الجامعة بملف الطلاب الوافدين يأتى على رأس أولويات خطة الجامعة، والاهتمام بالطلاب الوافدين من العوامل التي لها مدلول كبير في تحقيق جودة التعليم.

حصدت جامعة حلوان على العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقد حقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على  5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

كما نال فريق ألعاب القوى لقصار القامة على ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري علي ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

واستطاعت الجامعة أن تحصد عدد 2 ميدالية فضية،  3 ميدالية برونزية في رفع الأثقال، وحصدت عدد 4 ميدالية فضية فى تنس الطاولة.

وقد أشاد الدكتور السيد قنديل  بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية ، وإن هذه الإنجازات تؤكد على قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.
ونؤكد استمرار حرصنا على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم و ينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، الأستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، الاستاذ محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، الاستاذ أيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.

Jobs Education الجامعات المصرية الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنشطة الطلاب جامعة حلوان شؤون التعليم والطلاب

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