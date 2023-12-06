دعاء للأخت والصديقة بالسعادة والتوفيق .. اللهم اختر لها ما يليق بقلبها

دعاء للأخت والصديقة بالسعادة والتوفيق من الأمور التي يكثر البحث عنها خاصة مع دخول وقت الليل، ذلك الوقت المبارك، الذي من الله- تعالى- على أمة حبيبه المصطفى محمد -صلى الله عليه وسلم- بساعة إجابة يتنزل فيها- سبحانه- فيجيب الداعي والسائل والمستغفر.

ومن دعاء للأخت والصديقة بالسعادة والتوفيق ما نرصده في التقرير التالي، فداوم عليه حتى طلوع الفجر فإنه من الأوقات المشهودة كما ورد في القرآن الكريم.

دعاء للأخت والصديقة بالسعادة والتوفيق

الدعاء عبادة من أعظم العبادات التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقال تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [الأعراف: 29]، وقال سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60].

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ» ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: 60]، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في "سننهم" والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ رَبَّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَيِيٌّ كَرِيمٌ، يَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيْهِ، أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا» أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه في "سننهم" وابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "المستدرك" وصححه، ومن الدعاء للأخت بالتوفيق والسعادة ما يلي:

اللهم إني أسألك الصلاح والتوفيق والسعادة لأخوتي، اللهم لا تريني فيهم ما يفطر القلب ويحزنه، اللهم باعد بينهم وبين الشر واصرف عنهم فتن الدنيا، اللهم قرب لهم الخير وارزقهم جنتك يا رحمن يا رحيم.

يا خبير يا ذو الجلال والإكرام أسألك تكتب لقلب أختي الخير والسعادة، اللهم بشرها بكل ما تتمنى، اللهم أعنها على ذكرك وحسن عبادتك، أدعوك ربي أن تيسر لها أمورها وتنير طريقها.

اللهم اجبر قلب أختي واكتب لها السعادة في الدنيا والفوز بجنتك في الآخرة، اللهم أرضى عنها واغفر لها ذنوبها واكتبها من عبادك الصالحين المتقين يا أرحم الراحمين.

يا سميع يا عليم أدعوك أن تكتب لأخوتي السعادة التي لا تنقطع والتوفيق في حياتهم، اللهم اجعل مستقبلهم أجمل مما يتمنوا، اللهم يسر لهم أمور دينهم ودنياهم يا خالق السماوات والأرض وما بينهما.

دعاء للأخت المتوفية

اللَّهم اجعل شوق الجنّة لها أكبر من شوقي لها، اللَّهم ارحم أختي وأرِحها في قبرها، واجمعنا بها في الجنة يا كريم.

ارحم يا الله قلبًا يفيض نقاءً وطهارة، اللَّهم ارحم ابتسامتها التي لم تختفِ من ذاكرتي، اللَّهم اجعل أختي مُبتسمة في جنتك.

اللَّهم إنَّ لي فقيدة أحبها حبًا عظيمًا ولا أغفل عن الشعور بها، ولا أتجاهل ألم فقدها، ربي أسألك أن ترحمها، وأن تجعل الجنة مسكنها، وأن تجمعني بها في جنات النعيم، فارحم يا الله أختي وأجبر كسر قلبي، يا رب بلَغها سلامي ودُعائي والصَالح من عملي، واجعله نورًا لها يا رب.

اللَّهم عوّض شبابها في جنانٍ لا تفنى ولا تزول، اللَّهم اجعل رحيلها راحة لها من فتن الدّنيا، اللَّهم ارحمها برحمتك يا أرحم الرّاحمين.

اللَّهم إني استودعتك قبر فقيدتي من الضيق والظُلمة، اللَّهم ارحمها واغفر لها وآنس وحشتها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعني بها في الجنة.

اللَّهم ارحم أختي بعدد ما صلّى عبادك، وعدد ما رُفعت الأيادي لدُعائك، يارب أسعدها برائحة الجنة، ونعيمها اللَّهم اجمعني بها في جنتك.

اللَّهم ارحم أختي واغفر لها، واجعل قبرها روضة من رياض الجنة، واجمعنا بها في جنات النعيم.

اللَّهم أنر قبرًا وَضعت فيه قطعةً من قلبي، اللَّهم ارحم أختي واجعل المسك ترابها، والحرير فراشها، اللَّهم أذقها حلاوة الجنة، وريح الجنة، وطيب الجنة يا رب.

اللَّهم عطّر قبر أختي برائحة الجنة، اللَّهم ارحم تلك النفس الطّيبة واغفر لها، واجعلها من الضّاحكين المُستبشرين بالفردوس الأعلى من الجنـة.

دعاء للأخت بالزوج الصالح

اللهم سخّر لأختي وحبيبتي من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، توّج حياتها يارب بالتوفيق والسعادة والرضا.

يارب إنها أختي الغالية ربي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تحفظها وتمدها بالصحة والعافية.

اللهم إنها أختي وحبيبتي فاستودعتك اللهم سعادتها فأجعلها أجمل مما تمنت، ربي أتمم أمورها القادمة على خير وأرزقها فرحه تغير مجرى حياتها، وبشرها بما يفتح مداخل السعادة في قلبها

اللهم إني أسألك أن تبني لأختي قصرًا بجوارك في الجنة، وبجوار نبيك وحبيبك صلى الله على وسلم.

اللهم أحفظ لي أختي من كل ضرر فهي راحتي ومأمني وسعادتي في هذه الحياة وارزقها أعلى مراتب النعيم برحمتك يا الله.

اللهم إني احب أختي يا الله فلا تخرجها من لية القدر الفضيلة إلا وقد غفرت ذنبها وأصلحت حالها وقويت إيمانها وأزلت همها وأسعدتها سعادة الدنيا والآخرة.

أسأل الله أن يبشر روحك الجميلة بأضعاف ما تمنيتي لي من دعوات، يا الله هب لأختي غيث من السعادة بالدنيا والآخرة لا تشقى بعدها أبدا.

اللهم لا تدع لأختي أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته ولا أمنية إلا أسعدتها بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت قلبها بقبوله، يا رب ارزقها السعادة وطول العمر بالصحة والعافية والجنة فإنها سعادتي وجنتي في هذه الدنيا.

اللهم اختر لأختي ما يليق بقلبها، ويحقق لها سعادتها وراحتها إنه لا يحسن الاختيار إلا أنت.

اللهم إني أُختها، وأنت خالقها وأعلم بأحوالها، فأسألك اللهم أن تُدبر لها كل أحوالها، وأن تحقق لها ما تتمنى، وأن تجعل السعادة دارها في الدنيا والأخرى.

أدعية للأخت لتسهيل الولادة

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت، اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم، اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أخرج المولود بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللهمّ أرنا من كرمك ورحمتك، وأخرج المولود سالماً سليماً عافياً متعافاً، لا شر فيه ولا ضر، اللهم واجعله من عبادك الصالحين وجنّبه الشيطان، واجعله نصرة وذخراً وخيراً للإسلام والمسلمين.

اللهم اجعل ولادتي برداً وسلاماً علي وعلى جنيني، كما جعلت النار برداً وسلاماً على سيدنا إبراهيم. اللهم في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل، وفي سترك ما يسد الخلل، وفي عفوك ما يمحو الزلل، فبقوة تدبيرك وبعظيم كرمك أسألك يا رب أن تدبرني بأحسن التدابير، وتيسرلي أمري بأحسن التياسير، وتنجني مما يخيفني، أنت حسبي ولا أفتقر وأنت ربي.