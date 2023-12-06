واشنطن تعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار محذرة من أنها قد تكون واحدة من آخر الحزم، إذا لم يوافق الكونجرس على استمرار التمويل.

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الأوكرانيين سيحصلون على ذخيرة لمنظومات الدفاع الجوي، وراجمات "هيمارس" والمدفعية، بالإضافة إلى صواريخ هارم المضادة للرادار والإشعاعات.

أضاف بلينكن: "إذا لم يوافق الكونجرس على طلب الرئيس للحصول على تمويل إضافي للأمن القومي، فستكون هذه واحدة من آخر حزم المساعدة الدفاعية التي نقدمها لأوكرانيا".

وأعلن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي، ميتش ماكونيل، في وقت سابق أن حزبه لن يدعم طلب البيت الأبيض بتقديم المساعدة لأوكرانيا دون حلول لحماية الحدود كون الأمر أمنا قوميا.

كما أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، يحتجزون المساعدات إلى أوكرانيا رهينة للمساومة.