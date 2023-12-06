استبعاد بالجملة للاعبي الأهلي من مونديال الأندية | اِعرف القائمة

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن المستبعدين من قائمة الأهلي في مونديال الأندية عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب فاروق :" المستبعدون من قائمة الأهلي بمونديال الأندية..

كريم نيدفيد، صلاح محسن، محمد الضاوي كريستو، أحمد عبد القادر، ومحمد زعلوك.. لأسباب فنية محمود متولي بسبب ألم في العضلة الأمامية رضا سليم بسبب مزق في عضلة الترقوة ".

وواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة، في إطار منافسات ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما أدى اللاعبون تدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما خاضحراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.



وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

واستهل الأهلي مشواره في دور المجموعات بالفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة على ملعب السلام، والتعادل معيانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب بنيامين مكابا بالعاصمة دار السلام.