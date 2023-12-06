هشام زعزوع يكشف تفاصيل ترشيحه لمنصب وزير السياحة

قال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن الوزير منير فخري عبد النور أبلغه أنه عزم على الاستقالة إبان فترة نجاح جماعة الإخوان الإرهابية في الوصول إلى حكم مصر عام 2012.

وأضاف زعزوع خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "كنت خارج مصر أمثل الوزارة في البرازيل، وعندما ظهرت النتيجة كلمني وطلب عودتي فورًا إلى مصر".



وتابع: "رجعت وقابلته وفوجئت أنه عقد العزم على الاستقالة، وقال لي المسألة مسألة مبدأ ويجب أن يكون لديك رأيك في المواقف، والمبادئ لا تتجزأ، ومبدئي كان نابعًا من مقولة الدين لله والوطن للجميع".



واستكمل: "الوزير منير فخري عبد النور قال لي لا أريد أن يُقال إنني ضحيت بمبادئي من أجل مقعد الوزارة بغض النظر عن المتغيرات".

صناعة دولية



وأردف: "قال لي أيضًا إن جماعة الإخوان قد يكون لها توجه مخالف عن طبيعة صناعة السياحة وهي صناعة دولية، وأنت رجل مهني ورجل باع طويل في المجال، وبالتالي سأرشحك لهذا المنصب بعدي".

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