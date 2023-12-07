صاحب محل مفروشات ينهي حياة عروسه بالمحلة.. صور

النيابة العامة تقرر حبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات

أعطي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي المستشار أحمد الشربيني رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة عروس علي يد زوجها صاحب محل مفروشات نتيجة خلافات أسرية تسببت في تشابك بالأيدي والتلفاز بين الزوجيه عقب مرور 9 اشهر علي الأكثر من زواجهما .

في ذات السياق وجهت النيابة العامة بحبس الزوج المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود عيان وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

وكانت منشية البكري بمدينة المحلة شهدت وفاة عروس زوجه علي يد زوجها بطعنه نافذة في القلب بسبب اندلاع مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات أسرية بينهما وغيرة المجني عليها علي المتهم وتم التصريح بدفنها .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي مدير أمن الغربية إخطارا بمصرع زوجة علي يد زوجها بمنطقة الشعبية بدائرة قسم ثان المحلة

كما باشرت الأجهزة الامنية وقوة من مباحث قسم شرطة ثان المحلة تحت إشراف الرائد محمد عيد رئيس مباحث القسم وتبين مصرع زوجة تدعى روان .ا تبلغ من العمر 28 عاما، على يد زوجها يدعى أحمد .ع.ع يبلغ من العمر 32 سنة عاما ويعمل صاحب محل مفروشات .

وتبين من المعاينة وفحص الجريمة أن المتهم أقدم علي إنهاء حياة المجني عليها( زوجتة) بطعنة نافذة في القلب بواسطة سلاح أبيض إثر نشوب مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة بسبب غيرة المجني عليها علي المتهم وكثرة معاتبتها له علي تأخرة خارج المنزل .

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط قسم ثان المحلة من القبض على المتهم واعترف بإرتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

IMG_٢٠٢٣١٢٠٦_٢٢٤٢٥٧

IMG_٢٠٢٣١٢٠٦_٢٢٤٣١٤