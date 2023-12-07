ائتلاف نزاهة الدولي:حصلنا على 54 تصريح متابعة للانتخابات الرئاسية من الوطنية للانتخابات

أكد أيمن عقيل المتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، أنه وفقا لقواعد الهيئة الانوطينة للانتخابات نقوم بمتابعة العلمية الانتخابية في مصر ونوقم برصد وتقييم العملية الانتخابية ونتابع مدى توافر المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات.

وقال أيمن عقيل في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" من خلال متابعتنا في ائتلاف نزاهة صممنا استمارة بها مجموعة من الأسئلة للتعرف على مدى نزاهة الانتخابات الرئاسية في مصر ".

وأضاف:" ائتلاف نزاهة تابع الانتخابات في حوالي 34 دولة حول العالم ومجموعة ائتلاف نزاهة لديها الخبرة لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مختلف دول العالم ".

وتابع المتحدث باسم ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية:" عقب إعلان الهيئة اولطية للانتخابات أسماء المنظمات التي لها حق المتابعة توصلنا معها وتوافقنا مع 5 منظمات من أفريقيا وأوروبا على متابعة العلمية الانتخابية في مصر ".

ولفت أيمن عقيل:" حصلنا على 54 تصريح متابعة للانتخابات في مصر وقوام بعثة المتابعة للانتخابات 100 شخص ".