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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل من النيابة بشأن العثور على جثة بأكتوبر

صدى البلد

طلبت جهات التحقيق بالجيزة ، تحريات المباحث حول العثور على جثة شخص بها آثار طلق ناري بجسده في أكتوبر، وما توصلت إليه التحريات حول الحادث.

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وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.
 
كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الشاب تخلص من حياته بسبب مروره بضائقة نفسية.
 

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 البداية..

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص آثار طلق نارى بجسده بمدينة 6 أكتوبر داخل كمبوند سكنى وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص به آثار طلق نارى ويرجح أن يكون تخلص الشاب من حياته وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان واجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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