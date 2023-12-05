نشرة الحوادث| القصة الكاملة لجلسة التحقيق مع لاعب الأهلي ..مصرع 7 أشخاص وإصابة 20 في انقلاب أتوبيس بـ المنيا

نشر قسم الحوادث عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية من أبرزها ما يلي:

قسوة الانتقام.. شاب يزهق روح ابن شقيقه ويلقي جثته في الجبل بالعياط

حاول عامل بمصنع طوب الانتقام من شقيقه بسبب الخلافات العائلية التي نشبت بينهما في الآونة الأخيرة فقرر تحقيق انتقامه في أعز ما يملك شقيقه وأزهق روح طفله بعدما خنقه وألقى جثته في الجبل بمدينة العياط.

حسين الشحات والشيبي.. القصة الكاملة لجلسة التحقيق مع لاعب الأهلي

استمعت النيابة العامة لأقوال اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي في اتهامه بسب وضرب اللاعب محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز في الواقعة الشهيرة التي شهدتها أحداث مباراة فريقي الأهلي وبيراميدز خلال الموسم الماضي.

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بهتك عرض طفلة والشروع في إنهاء حياتها بمنطقة المرج.

بسبب الشبورة.. مصرع 7 وإصابة 20 في انقلاب أتوبيس بـ المنيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين، إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار شمال المنيا.

أوهمهم بتسفيرهم للخارج.. شخص ينصب على 10 مواطنين في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مشرف معمارى، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق، وبرفقته 10 أشخاص، بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول، مستغلاً إقامته لفترة طويلة بها، إلا أنه لم يفِ بذلك.