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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي يكشف الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل

صدى البلد

كشف شريف عبد القادر، الناقد الرياضي، عن الراحلين عن النادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية له: “ديسمبر الحالي شهر الحسم على مستوى الاجهزة الفنية واللاعبين، موديست امام اختبار أخير في كأس العالم للأندية، وصلاح محسن قد يكون أول الراحلين مع أحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح”. 

يخوض النادي الأهلي مباراة هامة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة، ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثل ما حدث الموسم الماضي وانتظاره لأخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.

 

 

أمام النادي الأهلي 4 مباريات في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يبدأها الجمعة القادمة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري على استاد برج العرب بالإسكندرية، والذي يواصل تدريباته استعدادًا للمباراة بتدريبات متنوعة وفقًا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية، بينما يخوض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون، وأجرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

 

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