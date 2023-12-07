مبادرة "احمي نفسك" تنظم ندوات لحماية الطفل في مدارس الأقصر

نظمت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر برئاسة نجوى إبراهيم، عددا من الندوات بمدينتي البياضية والقرنة، ضمن مبادرة (احمي نفسك) التي أطلقتها الوحدة العامة لحماية الطفل بالمدارس.

وتستهدف المبادرة التوعية الصحية والنفسية للأطفال والعمل على جعل الطفل شخص سوّي، خالي من الصدمات والمشاكل النفسية، من خلال بناء شخصيّة قويّة للطفل ليستطيع أن يُعبر عن نفسه ويحمي نفسه من الآخرين نفسياً وجسدياً، عن طريق تعريفهم بحقوقهم، ومفهوم المساحة الشخصية، وأشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته.

ففي مدينة البياضية وبناء على تعليمات السيد المهندس محمود سعد شاهين رئيس مركز ومدينة البياضية، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة(احمي نفسك) بمدرسة الثانوية التجارية بنات بحضور تهاني عبدالصبور إبراهيم مدير الوحده الفرعيه، والاخصائي الاجتماعي بالوحده محمد عبده سلامه، وهناء سيد احمد ابراهيم بالادارة الصحيه بالبياضية، والشيخ/ مصطفي كامل عبدالقادر من إدارة وعظ الأزهر.

وفي مدينة القرنة، السيد حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة، تم تنظيم ندوة ضمن مبادرة(احمي نفسك) بقصر ثقافه الطارف، بحضور ايمان على عبدالحليم مدير الوحده الفرعية، والاخصائي النفسي بالوحده نفيسه خضر، ورتيبه احمد الطاهر بالادارة الصحيه بالقرنة.

ودارت الندوات عن أشكال العنف وكيفية طلب المساعدة في مواجهته، حيث تم التعريف بخط نجدة الطفل 16000 والمخاطر التى يتعرض لها الطفل من عمر يوم لـ 18عام من تنمر وختان الاناث وزواج الاطفال، وأهمية الغذاء السليم للطفل لحمايته من الأمراض المعدية المنتشرة في فصل الشتاء، والابتعاد عن تناول المأكولات التي تحتوي على المواد الحافظة، والاهتمام بالمأكولات الصحية المفيدة لمقاومة الامراض وتقوية المناعه لدى الطفل