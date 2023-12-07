7 شهور حرب وبحر دمـ_اء .. نبوءات نوستراداموس الصادمة لـ 2024 بعد صدقها في 2023

رغم أن نبوءات نوستراداموس قد تثير الجدل، إلا أنها لا تزال تثير اهتمام الكثيرين. وفقاً لنبوءاته، يُتوقع أن تشهد عام 2024 أحداثاً هامة. يُزعم أنه في هذا العام، ستشهد البشرية اضطرابات سياسية وتغيرات جيوسياسية عالمية، مما يمكن أن يؤدي إلى صراعات وحروب. ومن المثير للاهتمام أنه في نبوءة أخرى، ذكر نوستراداموس وصول قائد عظيم يتمتع بالحكمة والقوة في هذا العام.

تنبؤات نوستراداموس

كان نوستراداموس، طبيب الطاعون والمنجم والرائي الذي عاش في القرن الرابع عشر، معروفًا أيضًا باسم "نبي الموت"، لذا ربما لا تتوقع الكثير من الفرح عند ذكر اسمه.

ميشيل دي نوستردام، المعروف أيضًا باسم نوستراداموس (1503-1566)، منجم وطبيب فرنسي، نُشر كتابه Les Prophéties عام 1555 وهو مليء بالحروب والكوارث الطبيعية والاغتيالات والهجمات النووية والثورات.

ذكر نوستراداموس نفسه في مقدمته للنبوءات أن نبوءاته تمتد "من الآن إلى عام 3797"، لذا فإن نهاية العالم الوشيكة ربما لا تكون تفسيرًا دقيقًا لأي شيء يتنبأ به.

كيف كانت توقعاته لعام 2023؟

“مثل الشمس، سوف يحرق الرأس البحر، أسماك البحر الأسود الحية سوف تغلي”، وحذر فيها من أزمة المناخ التي حدثت بالفعل.

وذكر أيضا: “نار سماوية على الصرح الملكي”، مشيرا إلى أفراد العائلة المالكة ربما قصد أيرلندا، لكن ربما لم يكن نوستراداموس يفكر في العائلة المالكة البريطانية. قد يعني هذا أن جميع أنظمة السلطة غير الديمقراطية.

“سبعة أشهر من الحرب الكبرى، مات الناس بسبب الشر”، واستمرت الحرب مع أوكرانيا لفترة أطول بكثير من سبعة أشهر، لكن هذا قد يشير إلى الصراع في الشرق الأوسط مما يعني أنه قد تكون هناك نهاية في الأفق.

“المسيخ الدجال سيبيد الثلاثة قريبًا جدًا. سبعة وعشرون عاما ستستمر حربه. الكافرون أموات، أسيرون، منفيون. بالدماء والأجساد البشرية والماء والبرد الأحمر يغطي الأرض”.

ما الذي سيحدث في عام 2024 وفقًا لنوستراداموس؟

ويتنبأ في إحدى الرباعيات بأن “الأرض الجافة سوف تصبح أكثر جفافاً، وستكون هناك فيضانات عظيمة”، وإذا كانت هذه الرؤى دقيقة، فإننا سنشهد المزيد من الأحداث المناخية الكارثية في عام 2024 مما شهدناه.

"القتال والمعركة البحرية. الخصم الأحمر سيصبح شاحبًا من الخوف، يضع المحيط العظيم في حالة رعب" ويفسر كثيرون ذلك على أنه مواجهة مع الصين وحلف شمال الأطلسي ربما. ومع ذلك، يعتقد هذا العبقري أنها إشارة مرة أخرى إلى تغير المناخ وأن اللون الأحمر في هذه الحالة قد يشير إلى الشمس وحدث عالمي قد يؤدي إلى ظهور نوع من الضباب فوقها.

"ملك الجزر" الذي لديه طلاق مثير للجدل "طُرد بالقوة" يعتقد البعض أن هذا يشير إلى الملك تشارلز والابن الضال هاري. توقع حدوث نوع من الاضطراب يشمل الملك الجديد.

يكتب: "من خلال وفاة الحبر الأعظم الكبير في السن، سيتم انتخاب روماني في سن جيدة"، يبدو من السهل التنبؤ بالباباوات القدامى، ولكن من المثير للاهتمام أنه يصف هذا البابا القوي الجديد بأنه شخص سيضعف كرسيه.