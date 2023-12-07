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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الميراث اللعين.. إصابة 3 عمال بطلقات نارية في مشاجرة بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 عمال أبناء عمومة، بطلقات نارية متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة فيما بينهم؛ بسبب خلافات الميراث، بناحية بلصفورة دائرة مركز شرطة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة 3 عمال في مشاجرة نشبت بينهم دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة:" الطرف الأول المدعو محمود س.ع.ح- 30 سنة- عامل زراعي- مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى"، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج التعليمي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وطرف ثاني كلًا من:" المدعو محمد ج.ع.ح- 30 سنة- عامل زراعي- مصاب بطلق ناري بالقدم اليسرى، ونجل عمه المدعو عبد العزيز ع.ع.ح- 29 سنة- عامل زراعي- مصاب بطلق ناري بالساق اليسري، والطرفان أبناء عمومه ويقيمان بذات الناحية".

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الأول طبنجة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر وقيام الطرف الأول بإحداث إصابة الطرف الثاني من السلاح المضبوط بحوزته واتهم الطرف الأول الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابته من سلاح ناري كان بحوزته؛ بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية آلت إليهم بالميراث.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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