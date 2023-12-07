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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24525 نقطة.

تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29427 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7679 نقطة.

البورصة المصرية ايجى أكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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