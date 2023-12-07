تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الخميس

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، آخر الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 24525 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 29427 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10446 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 5298 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 7679 نقطة.