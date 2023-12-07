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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البنك الزراعي: كوبونات غذائية للأسر الفقيرة وأجهزة كهربائية لـ50 شاب بالقليوبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة عبد الحميد الشابوري رئيس قطاع شرق الدلتا للبنك الزراعي المصري والوفد المرافق له.


حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 600 ألف جنيه (عدد 3000 كوبون) لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين بقيمة 200 جنيه للكوبون تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أى مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للمواد الغذائية، بالإضافة إلى توفير عدد 50 ثلاجة و50 غسالة و50 بوتوجاز لعدد 50 شاب من المقبلين على الزواج سيتم توزيعها خلال الأيام المقبلة. 


وياتى ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة . 
من جانبه أعرب محافظ القليوبية عن تقديره للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا  بالمحافظة ، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين .


وأكد رئيس قطاع البنك الزراعي المصري على أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، موضحا أن البنك الزراعي المصري يستهدف من خلال قوافل الخير مد قاعدة الحماية الاجتماعية والوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجاً بالمناطق المحرومة والنائية في كافة أنحاء الجمهورية.

البنك البنك الزراعي المصري المسئولية المجتمعية المواد الغذائية مؤسسة مصر الخير محافظات الجمهورية مسئولية المجتمعية

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