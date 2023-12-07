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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حلوان تتصدر المراكز الأولى في مهرجان الفنون بالجامعات المصرية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تصدرت جامعة حلوان المراكز الأولى في مهرجان ختام مراكز الفنون بالجامعات للموسم الرابع، الذي نظمته الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بوزارة الشباب والرياضة.

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اليوم .. جامعة حلوان تتابع تسجيل المتقدمين لمسابقة العباقرة

وشارك في المهرجان ١٨ جامعة مصرية( القاهرة – الأزهر – حلوان – قناة السويس – طنطا – المنوفية – دمنهور – الزقازيق – الإسكندرية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج – جنوب الوادى – الأقصر – حورس – المنصورة – كفر الشيخ ).

وكرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والموسيقار عمر خيرت الطالب عمرو عادل لحصوله على درع الغناء والتميز، كما تم تكريم الطالب زياد محمد عيد درويش في مجال التصوير الزيتى، والطالب محمد أحمد حمدى مركز ثالث طباعة والحفر.   
 

وفي مجال المسرح تم تكريم الطالب عصام عبد الكريم  مركز أول  تمثيل  مسرح، والطالبة ياسمين محمد بسام مركز تالت  تمثيل  مسرحي، والطالب أحمد محمد محمد إسماعيل مركز ثالث غناء  مسرحى.

وقدم طلاب جامعة حلوان أداء استثنائي وتفوقوا في عدة فئات، حققوا خلالها العديد من المراكز الأولى.

وتمت مشاركة طلاب الجامعة تحت رعاية ودعم من الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.


ومن جانبه قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، التهنئة للطلاب الفائزين وأشاد بإنجازاتهم، واكد على ضرورة تسليط الضوء على دور الأنشطة الطلابية وأهميتها في تطوير المهارات وبناء الشخصية، وتكوين طالب جامعى على قدر كبير من المسئولية.
 

وأفاد رئيس جامعة حلوان، بتقديم الجامعة كل الدعم والتحفيز المستمر لطلابها في مختلف الميادين لتعزيز مكانتها كواحدة من الجامعات الرائدة في مصر.

جدير بالذكر أن المهرجان حصاد عامين متتاليين من العمل وقد قامت وزارة الشباب والرياضة بمتابعة مراكز الفنون بالجامعات من خلال أساتذة متخصصين في كل مجال، للوقوف على الإيجابيات و السلبيات التي تواجه كل جامعة والعمل على تطويرها بمراكز الفنون للارتقاء بمستوى الطلاب وتأهيلهم لمواجهة الجمهور والمشاركة في المسابقات الكبرى.

وقد تمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية، هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  محمد  جاد مدير عام ادارة رعاية الشباب بالجامعة.
 

جامعة حلوان مهرجان ختام مراكز الفنون الإدارة المركزية وزارة الشباب والرياضة Jobs Education

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