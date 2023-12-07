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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستضيف الندوة التثقيفية الـ 58 لقوات الدفاع الشعبي والعسكري

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضاف مجمع الفنون والثقافة، بجامعة حلوان الندوة التثقيفية الـ 58 التي نظمتها قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنمية روح الولاء والإنتماء لشباب الوطن.

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 وبحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، ولفيف من ضباط وقيادات قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وبدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهدائنا الذين ضحوا من اجل الدفاع عن الوطن.

وألقى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان كلمة شكر فيها رجال القوات المسلحة على دورهم البطولي في الدفاع عن الوطن، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي تقوم به قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة على كل شبر من أرض مصر.

كما حث الشباب على أهمية الوعي ومتابعة الأحداث، باعتباره السلاح الأقوى في المعارك الحديثة، لذا حث جميع الشباب على ان يكونوا ملمين بكل ما يدور حولنا، ومشيراً إلى أن قضية الوعي هي قضيتنا الأولى فالعلم هو السبيل والغاية لتحقيق التنمية والتطوير وتعزيز طاقات الشباب لتحقيق التقدم والازدهار، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد الوطن وقوته، فالشباب هم كنز الوطن وأيقونة انتصاراته وأمجاده.

وشدد فى كلمته على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا ان يوم الأحد القادم لدينا استحقاق انتخابى مهم جدا، فلابد من تصدير صورة عظيمة عن تاريخنا العظيم بأننا امه متحضرة، وحث شباب الجامعة على ضرورة المشاركة فى الانتخابات بكل حرية وشفافية، وهذا يدل على وعى والمام منتسبي الجامعة بكل ما يحاك من مخططات ضد البلد.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة وجّه خلالها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهوده المخلصة لبناء مستقبل الوطن، ونقل للمشاركين تحيات وتقدير الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق اسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، معربا عن خالص سعادته بتواجده في جامعة حلوان العريقة، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المساهمة في رفع الوعي الثقافي للشباب وتوعيتهم ضد كافة التهديدات والتحديات التي يواجهها الوطن

 مؤكداً إن الشباب هم الجسر القوى الذي تعبر به الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، ومشددا أن المشروعات القومية الكبرى تهدف إلى استغلال طاقات الشباب.

وأضاف قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري أن مشروع حياة كريمة يعد فرصة عظيمة لإحداث تنمية في المناطق الأكثر احتياجا ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وحرصت القيادة السياسية والقوات المسلحة على تكريم شهدائنا.

وحرص قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على الاشادة بالعروض والأعمال الفنية التي تم تقديمها، موضحاً أنها تدعو للعزة والفخر وتأصيل المفاهيم الوطنية وتنمية الوعي القومي المجتمعي.

مؤكدا أن الهدف الأساسي لعقد الندوات التثقيفية هي محاربة الفكر بالفكر وتحصين كافة أطياف المجتمع من الأفكار الهدامة وشدد على أهمية الوعي.

وقال فى ختام كلمته للشباب " انتم يا شباب مصرعماد هذه الأمة وزخيرتها، وستظل مصر هي أم الدنيا ومهد الحضارات والاسم المحفور فى قلوبنا جميعا".

كما تخلل الندوة محاضرة للكاتب الصحفي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، حول الوضع في غزة وتأثيره على الأمن القومي المصري.

كما تضمنت الندوة فقرة إنشاد ديني وتم عرض مسرحي من تقديم طلاب قسم المسرح بكلية الآداب بعنوان متى ومن اجل من! والتى عبرت عن القصص البطولية لرجال القوات المسلحة ودورهم في القضاء على الإرهاب، وحرص الطلاب على تقديم عرض عن الإنجازات التي حققتها الدولة في كافة المجالات.

واختتمت الندوة بفقرة فنية قدمها فريق كورال صوت العاصمة كلية التربية الموسيقية بالجامعة، حيث أبدعوا في غناء الأغاني الوطنية، ثم عرض فيديو للشهداء المكرمين.

 وقام رئيس جامعة حلوان وقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بتكريم أسر الشهداء.

كما تم تكريم ابطال الجامعة من ذوى الهمم وهم الطالب عبد الرحمن صلاح حسن، فاطمة طارق عبد الله.

وفى الختام تم تبادل الدروع واخذ الصورة التذكارية.

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