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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأطفال تصرخ من الجوع|«مأوى للنازحين» يطالب بالتدخل العاجل لفك حصار الاحتلال عنه

صدى البلد

أطلقت مناشدات عاجلة، اليوم الخميس، من داخل مدرسة خليفة بن زايد التي تأوي 10 آلاف نازح في مشروع بيت لاهيا.

وقالت المدرسة إن دبابات الاحتلال تحاصر المدرسة والمدفعية تطلق قذائفها في محيطها والجنود القناصة يطلقون النار باتجاه النازحين.

وأضافت لديهم شهداء وإصابات داخل المدرسة والجرحى يفارقون الحياة تباعًا بفعل النزيف.

وطالبت المدرسة بتدخل المنظمات الدولية وخاصة الصليب الأحمر لنقل المصابين وتمكينها من دفن الشهداء وإيجاد أماكن آمنة للنازحين.

وشددت على انه لا يوجد أي طعام أو شراب والأطفال يصرخون من شدة القصف والجوع والعطش.

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