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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سعره بتمن شقة.. تداول iPhone 15 Pro Max الذهبي يثير الجدل

أغلى أيفون في العالم
أغلى أيفون في العالم

أغلى أيفون في العالم.. تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستجرام، فيديو لأحدث أيفون صنعته شركة أبل iPhone 15 مصنوع من الذهب الخالص.

يذكر أن شركة أبل، أطلقت سبتمبر الماضي، عددا من الهواتف الجديدة في متاجر الدول المختلفة، مثل iPhone 15 Pro Max والذي يعد من أحدث هواتف شركة أبل حتى الآن.

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أغلى أيفون في العالم

ظهر خلال الفيديو المتداول، فنان عربي يدعى هيثم صادق الشهير بـ أبو علي النجار، من أحد محال الذهب وهو يستعرض أغلى أيفون في العالم iPhone 15 Pro Max مطلي بالذهب.

يذكر أن شركة أبل، أصدرت عددا من الإصدارات المختلفة، من هاتف آيفون 15، وهم أربعة اصدارات كالآتي: iPhone 15، وiPhone 15 Plus، وiPhone 15 Pro، وiPhone 15 Pro Max.

وأكد صادق خلال الفيديو، أن التليفون الذهبي (iPhone 15) يتم تصنيعه خصيصا بالطلب، بحيث يتم تحديد نوع جهاز الأيفون سواء 15 أو 14 أو غيره، كما يتم تحديد نوع الإصدار سواء العادي أو البرو أو البرو ماكس، فضلا عن تحديد نوع عيار الذهب المستخدم في الصناعة سواء عيار 18 أو 22 أو 24.

ويختلف سعر الأيفون باختلاف المواصفات السابقة، حيث يتراوح بين 8000 إلى 15 آلاف دولار وقد يرتفع ويصل إلى الضعف في حالة الإصدارات المميزة المرصعة بالذهب والماس، وفقا للفنان هيثم صادق.

ونوه أبو علي النجار، بأن الأيفون الموجود بالفيديو iPhone 15 Pro Max وتم تصنيعه من الذهب الخاص عيار 24 بتكلفة تخطت 10 آلاف دولار.

أسعار iPhone 15 الذهبي

لا يأتي أي من أجهزة iPhone الجديدة باللون الذهبي، إلا أن عدد من الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة الأجهزة الفاخرة، قدمت نماذج Pro بهيكل ذهبي، ويطلقون عليها اسم Ultra Gold.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيبدأ سعر iPhone 15 Pro Ultra Gold من 8,890 دولارًا ويصل إلى 9,890 دولارًا، بينما يبلغ سعر iPhone 15 Pro Max Ultra Gold الأساسي 9,670 دولارًا، ويصل إلى 10,390 دولارًا. 

 وتتميز طرازات Ultra Gold بهيكل مصنوع من الذهب عيار 18 قيراط مع لمسة نهائية من الساتان، في حين أن شعار Apple الموجود في الخلف مصنوع من الذهب عيار 24 قيراط، ويتم تصنيعه "للأشخاص المختارين"، بما في ذلك المشاهير والرياضيين والسياسيين وغيرهم من النخب.

أسعار iPhone 15 الجديد 

وصل سعر آيفون 15 برو max، إلى 1199 دولارًا في شركة آبل، بينما وصل سعر ايفون 15 برو 999 دولارًا، وسجل سعر آيفون 15 بلس، 899 دولارًا، فيما وصل سعر  آيفون 15 الي 799 دولارًا. 

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