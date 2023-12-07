رئيس العربية للتصنيع يؤكد أهمية تعزيز التعاون القائم على توطين التكنولوجيا

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023، يتمثل في تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات مع كبري المؤسسات والشركات العالمية في مجال الصناعات الدفاعية , حيث أوضح اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال ختام فعاليات المعرض أن الهيئة تستهدف تعزيز التعاون القائم علي توطين التكنولوجيا والتوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة .

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت شركة داسو الفرنسية المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع وعقد مباحثات هامة بين اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع , وAnne Lise Dallut مدير عام شركة داسو الفرنسية في مصر.



وتناولت المباحثات، تعزيز التعاون في العديد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.



يذكر أن هناك تعاون وشراكة قائمة بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة داسو الفرنسية، حيث تم إنشاء مدرسة الهيئة العربية للتصنيع للتكنولوجيا التطبيقية في مجال صناعة الطائرات ومقرها حلوان، ويتم التدريس فيها بمناهج فرنسية متطورة ومدرسين فرنسيين بجانب المدرسين المصريين.

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