رئيس قوى عاملة النواب: ملتزمون بالعمل تحت مظلة الحملة الرئاسية.. وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات

شكلت النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، غرف عمليات تعمل على مدار الـ 24 ساعة في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع اللجان النقابية التابعة للنقابة بقطاعاتها الثلاثة، وذلك لمتابعة إجراءات وفعاليات الانتخابات الرئاسية ، فضلا عن التوعية وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري ومتابعة تصويت العاملين بالقطاعات الثلاثة دعما للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقرر إجراؤه أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وقال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة: إنه يوجد للنقابة العامة فى كل محافظة ممثل عنها داخل الحملة الرئاسية، وذلك بالتنسيق مع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية وجميعهم ملتزمين بالعمل تحت مظلة الحملة.

وأضاف النائب "عبد الفضيل":إنه تم إعداد وتجهيز غرفة عمليات رئيسية برئاسته لحل جميع المشاكل، وإزالة أى عقبات إن وجدت وتوعية اللجان النقابية بالاستحقاق الدستوري.

النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا النائب عادل عبد الفضيل ، 250 ألف عامل بقطاعات المالية والضرائب والجمارك علي مستوي الجمهورية ، الى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتأكيد على الدور الوطنى لعمال مصر بصفة عامة وعمال المالية والضرائب والجمارك بصفة خاصة فى مساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد ، والتأكيد عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى لاستكمال الإنجازات التى حققها فى مختلف قطاعات الدولة المصرية.

وقال النائب عادل عبد الفضيل : إنه التقى خلال الأسبوع الحالي بممثلين اللجان النقابية على مستوى الجمهورية ، وذلك طبقا للخطة التي وضعتها النقابة العامة لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

واختتم النائب "عبد الفضيل" تصريحاته في هذا الخصوص ، بالتأكيد على أن المصريين في الداخل - كما فعلوا في الخارج - سوف يرسمون خريطة مستقبل مصر باختبار رئيس يعشق تراب وطنه ويحافظ على أمن بلده وسلامة شعبه، بالاحتشاد أمام مراكز الاقتراع بمختلف محافظات الجمهورية ، ليعبروا عن مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن.

وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن مظاهر الاحتشاد في الأيام الثلاثة 10 و11 و12 ديسمبر الجاري هو رسالة مهمة موجه للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها ، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه ، ويحافظ على أمن بلده ، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالداخل بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.