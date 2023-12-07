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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

صدى البلد

وصل عدد من النجمات قبل ساعات لحضور حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام مساء اليوم في ريتز بجدة.

ولفتت كل من درة، أسماء جلال ، سوسن بدر الأنظار بحضورهن مساء أمس العرض الأول لفيلم "أنف وثلاث عيون" للمخرج أمير رمسيس الذي يعرض خارج المسابقة الرسمية.

كما شهد المهرجان توافد كل من إلهام شاهين، أحمد مجدي وعدد أخر من ضيوف العالم للمشاركة في ختام النسخة الحالية من المهرجان السعودي.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفائه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

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