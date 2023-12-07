عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان البحرالأحمر..ظافر العابدين مع أمير رمسيس على السجادة الحمراء لـ"أنف وثلاث عيون"

صدى البلد

شهدت السجادة الحمراء لفيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حضور صناع العمل في غياب الأردنية صبا مبارك.

وحرص كل من بطل الفيلم الممثل ظافر العابدين مع المخرج أمير رمسيس والفنان صدقي صخر والمنتجة شاهيناز العقاد على توجيه التحية لوسائل الاعلام المختلفة قبل العرض العالمي الأول.

العرض شهد حضور كل من درة ، سوسن بدر، إلهام شاهين، أحمد مجدي، وهالة سرحان، وسبق السجادة الحمراء والعرض مؤتمر صحفي بحضور أبطال الفيلم ظهر أمس.

فيلم "أنف وثلاث عيون" يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وقد كتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.

فيلم أنف وثلاث عيون افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي ظافر عابدين امير رمسيس الفنانة صبا مبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

نشرة الفن|نجوم فيلم شماريخ يحتفلون بالعرض الخاص في مصر .. وأحمد الفيشاوي يدعم ابنه تيتوس

مراته لابسة كيلو دهب| احتفال لافت من حمو بيكا بـ سبوع بنته ..شاهد

محمد علي رزق يحتفل بعيد ميلاد ابنه يحيي .. صور

تعبت معايا جدا.. ماذا قال فتوح أحمد عن علاقته بزوجته؟

فخور بيك.. أحمد الفيشاوي يدعم ابنه تيتوس |شاهد

أطلقت عليها لقب الهانم وكانت تلعب معها الطاولة.. سبب تعلق ناهد السباعي بوالدتها|شاهد

موعد انطلاق أولى حلقات برنامج أحلام .. فيديو

بعد وفاتها.. صورة نادرة للراحلة ناهد فريد شوقي مع والدتها هدى سلطان|شاهد

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد يدواى جراحه بفوز هام على تشيلسي في الدوري الإنجليزي

اخبار مصر|أمريكا وفرنسا تستعرضان قوتهما العسكرية في إيديكس 2023.. السيطرة على حريق قرب مطار القاهرة

معمول لي عمل .. رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من إحدى قريباتها

السيتى يواصل السقوط .. أستون فيلا يفوز على مانشستر سيتي في الدوري

الالتهاب الرئوي يهدد دولا كبرى..هل نواجه انتشار وباء جديد؟

أبو الغيط يؤيد مبادرة سكرتير عام الأمم المتحدة ودعوته لمجلس الأمن لوقف الحرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ