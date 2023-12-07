مهرجان البحرالأحمر..ظافر العابدين مع أمير رمسيس على السجادة الحمراء لـ"أنف وثلاث عيون"

شهدت السجادة الحمراء لفيلم أنف وثلاث عيون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حضور صناع العمل في غياب الأردنية صبا مبارك.

وحرص كل من بطل الفيلم الممثل ظافر العابدين مع المخرج أمير رمسيس والفنان صدقي صخر والمنتجة شاهيناز العقاد على توجيه التحية لوسائل الاعلام المختلفة قبل العرض العالمي الأول.

العرض شهد حضور كل من درة ، سوسن بدر، إلهام شاهين، أحمد مجدي، وهالة سرحان، وسبق السجادة الحمراء والعرض مؤتمر صحفي بحضور أبطال الفيلم ظهر أمس.

فيلم "أنف وثلاث عيون" يقدم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972، وقد كتب الرؤية الدرامية والسيناريو والحوار للنسخة الجديدة وائل حمدي.

ويُعد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي منصّة فريدة وراسخة للاحتفاء بالسينما والتقاء الثقافات، مع احتضانها للقصص التي تضمن جميع مناحي الحياة، كما يُمثّل المهرجان منصّة سينمائية شاملة تعزز التنوّع في جميع جوانب السرد وصناعة الأفلام، لذا فإنه بات يعد ليس مجرّد مهرجان لمشاهدة الأفلام وحسب؛ بل تجربة ثريّة ومتكاملة، تحتفي بكل أبعاد صناعة السينما. وتتجسّد كل هذه الأبعاد في أجواء التواصل والتنوّع والتبادل الثقافي، لتتجلى في شعار هذا العام: “قصّتك، بمهرجانك”.

ويتميز مهرجان البحر الأحمر السينمائي باحتفاءه بصناعة السينما على نطاق عالمي، وفي الوقت ذاته يعمل على تسليط الضوء على الأفلام التي تم إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتضمن اختيارات هذا العام 36 فيلمًا طويلًا وقصيرًا من المملكة العربية السعودية.