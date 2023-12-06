مؤلف فيلم أنف وثلاث عيون يكشف سر اختيار ظافر العابدين| خاص

أعرب المؤلف وائل حمدى عن سعادته بعرض فيلمه الجديد "أنف وثلاث عيون" بمهرجان البحر الأحمر السينمائي وهو فيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس تحمل نفس الاسم.

وقال وائل حمدى فى تصريح خاص لصدى البلد: فيلم أنف وثلاث عيون بروية عصرية ومختلفة تماما عن الفيلم الذى قدم من قبل وقام ببطولته الفنان الراحل محمود ياسين وأما فكرة عرضه فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي أمر يسعدني ولكن سعادتى الأكبر عند عرضه فى السينما.

وأما عن اختيار الفنان ظافر العابدين لبطولة الفيلم قال وائل حمدى: إنه كان الاختيار الأول والإنسانية وهو ما توافقنا عليه مع المخرج أمير رمسيس.

فيلم انف وثلاث عيون

فيلم أنف وثلاث عيون رؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس، ومن المتنظر طرحه قريبًا بدور العرض خلال الشهور القليلة المُقبلة من 2023.الفيلم معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام 1972.

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Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017، وشاركت في إنتاج عدد من الأفلام الناجحة والحاصلة على جوائز من مهرجانات دولية، منها ريش للمخرج عمر الزهيري، أميرة للمخرج محمد دياب، صالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، الحارة للمخرج الأردني باسل غندور والفيلم القصير شوكة وسكينة بطولة النجوم منة شلبي، إياد نصار وآسر ياسين. بجانب أفلامها التجارية التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، مثل برا المنهج للمخرج عمرو سلامة، فرق خبرة للمخرج شريف نجيب، والكوميديا العائلية في أعز الولد، بالإضافة لأحدث إنتاجاتها السينمائية فيلم ساعة إجابة للمخرج مصطفى أبو سيف.