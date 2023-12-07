5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة حلاً أقتصادياً نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة، ويضم سوق المستعمل العديد من الخيارات المميزة.

ونستعرض في السياق التالي 5 سيارات بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.

فورد مونديو موديل 1998

فورد مونديو موديل 1998

تأتي السيارة فورد مونديو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، وتتوفر بالعديد من الكماليات الأساسية مثل السنتر لوك، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ومرايا كهربائية ومكيف في حالة جيدة، وزجاج كهربائي في الأمام.

يبدأ سعر السيارة فورد مونديو موديل 1998 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

دايو ليجانزا موديل 2001

دايو ليجانزا موديل 2001

جاءت السيارة الكورية دايو ليجانزا موديل 2001 بمحرك سعة 1800 سي سي، بقوة 133 حصان، رباعي الأسطوانات، وعزم 184 نيوتن متر، وناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، أو مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، ونظام جر أمامي.

بلغ سعر السيارة دايو ليجانزا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

شيفروليه سبارك

شيفروليه سبارك موديل 2008

تتوفر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 بمحرك سعة 1000 سي سي، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، يوفر طاقة تبلغ 68 حصانا، و91 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، وبلغت قراءة العداد بـ 80 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه حتى 100 ألف جنيه.

فيات سيينا

فيات سيينا موديل 2001

حصلت السيارة فيات سيينا موديل 2001 على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قراءة العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سيينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

هيونداي أكسنت

هيونداي أكسنت موديل 2003

تعتمد السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، بسعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 72 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة، كما تتوفر بنسخ آخرى سعة 1500 سي سي، وبلغت قراءة العداد بـ 40 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

تبدأ أسعار السيارة هيونداي أكسنت موديل 2003 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.