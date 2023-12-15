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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

صدى البلد

تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك وانستجرام، فيديو لأحدث أيفون صنعته شركة أبل iPhone 15 مصنوع من الذهب الخالص.

اغلى ايفون في العالم ذهب عيار 24 قيراط

ظهر خلال الفيديو المتداول، فنان عربي يدعى هيثم صادق الشهير بـ أبو علي النجار، من أحد محال الذهب وهو يستعرض أغلى أيفون في العالم iPhone 15 Pro Max مطلي بالذهب.

يختلف سعر الأيفون باختلاف المواصفات السابقة، حيث يتراوح بين 8000 إلى 15 آلاف دولار وقد يرتفع ويصل إلى الضعف في حالة الإصدارات المميزة المرصعة بالذهب والماس

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

iPhone 15 Pro Max Phone 15 Pro iPhone iPhone 1

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