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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعداد للبطولة ..روي فيتوريا يطلب خوض ودية مع منتخبات يشارك في الكان

روي فيتوريا
روي فيتوريا

كشف احمد حسن نجم منتخب مصر عن طلب فيتوريا لخوض  ودية مع أحد المنتخبات المشاركة في الكان .

وكتب احمد حسن : روي فيتوريا يطلب خوض ودية مع أحد المنتخبات المشاركة في الكان خلال المعسكر الأخير قبل البطولة.

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير عن غضب فيتوريا من اتحاد الكرة بسبب أزمة قيد الزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب احمد شوبير : ملعب أون تايم - خاص | "فيتوريا غاضب من اقحامه في معارك الأهلي والزمالك وينفي كل ما تردد عن توسطه في أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة ولكن السؤال هنا لماذا لم يرد اتحاد الكرة على هذا الاتهام وماهو تفسير الصمت! "

 

ونفى الإعلامي إيهاب الكومي، التقارير التي ترددت مؤخرا حول تدخل البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، لحل أزمة القيد الخاصة بنادي الزمالك.

 

وأوضح إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن روي فيتوريا لم يتوسط من أجل حل أزمة نادي الزمالك لدى نظيره سبورتنج لشبونة البرتغالي.

 

وأكد الكومي، إن كافة التقارير التي تتحدث عن تدخل مسئولي الجبلاية أو الجهاز الفني لمنتخب مصر، من أجل حل أزمة غرامة محمود شيكابالا، غير صحيحة.

 

 

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