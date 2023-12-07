اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال 4 أشخاص حاولوا غسـل 50 مليون جنيه

متحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- "ومن بينهم ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول"، مقيمون بمحافظة الجيزة.

المتهمون قاموا بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة وحاولوا غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك اتمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.