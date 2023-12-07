جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال اثنين من كبار المسؤولين في حماس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك، اليوم الخميس، اغتيال اثنين من كبار مسؤولي استخبارات حركة حماس في قطاع غزة، وشاركوا في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن حزب الله إذا اختار بدء حرب شاملة، فعندئذ سيتسبب في تحويل بيروت وجنوب لبنان إلى غزة وخان يونس.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال نتنياهو: “إذا اختار حزب الله بدء حرب شاملة، فعندئذ سيحول بمفرده بيروت وجنوب لبنان، غير البعيد من هنا، إلى غزة وخان يونس".

جاءت تصريحات نتنياهو، خلا إجراء تقييم للوضع في الشمال مع وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.