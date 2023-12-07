عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المستشار محمد صدقي نصار يتابع جاهزية اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة وتوفير كافة الاحتياجات للجماهير لتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية

صدى البلد

أكد المستشار محمد صدقي نصار  أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم، يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.


جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم بمنطي ، مع أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار و تضم  مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم لجنة عامة للانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإنتخابات الرئاسية، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر الجاري،بمشاركة أبناء شبرا الخيمة

وقال المستشار محمد صدقي نصار أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والذي يأتي تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وحرصًا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.


تفقد  المستشار محمد صدقي نصار مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية بمنطي، والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي، واطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة، وتوفير  كافة الاحتياجات للجماهير  لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن النائب مجاهد نصار يقوم بتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم شبرا الخيمة 
رافق المستشار محمد صدقي نصار أثناء جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم كل من الأستاذ ندا أمين هندي ، مدير المدرسة ، ووالأستاذ سيد الجنزوري ، مدير الاتصال السياسى بمكتب النائب مجاهد نصار ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والأستاذ حسام داوود ، أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار وعدد من أهالي وشباب منطي

IMG-20231207-WA0062
IMG-20231207-WA0062
IMG-20231207-WA0060
IMG-20231207-WA0060
IMG-20231207-WA0061
IMG-20231207-WA0061
IMG-20231207-WA0059
IMG-20231207-WA0059
IMG-20231207-WA0058
IMG-20231207-WA0058

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتعديل يتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم في مصر

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

ترشيحاتنا

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بعد حشد فنزويلا لقواتها على حدود جويانا

حزب الله يوجه ضربات قوية لمواقع وتجمعات جيش الاحتلال الإسرائيلي

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

دعاء للزوجة المتوفاة.. عنوان الوفاء للمرأة بعد موتها

أجبروهم على خلع ملابسهم.. انتهاكات الاحتلال ضد الأسرى الفلسطينيين.. صور

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

فرانك كابريو.. قاضي الرحمة يكشف إصابته بمرض خطير.. شاهد التفاصيل

صنع في مصر| الشركة العربية العالمية للبصريات تبهر الحضور في معرض إيديكس بأنظمة إدارة النيران الجديدة ومنظومة الجندي المقاتل المطورة

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

فيديو

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

شاب ينهي حياة زوجته الحسناء ببشاعة .. ماذا فعلت سيدة المحلة؟ «فيديوجراف»

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ