المستشار محمد صدقي نصار يتابع جاهزية اللجان الانتخابية بشبرا الخيمة وتوفير كافة الاحتياجات للجماهير لتيسير وصول الناخبين إلى لجانهم الانتخابية

أكد المستشار محمد صدقي نصار أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم، يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسؤولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.



جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم بمنطي ، مع أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار و تضم مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم لجنة عامة للانتخابات الرئاسية، وذلك للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الإنتخابات الرئاسية، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10- 12 ديسمبر الجاري،بمشاركة أبناء شبرا الخيمة

وقال المستشار محمد صدقي نصار أن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن، مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والذي يأتي تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد، وحرصًا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.



تفقد المستشار محمد صدقي نصار مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم التجريبية بمنطي، والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي، واطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة، وتوفير كافة الاحتياجات للجماهير لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مؤكداً أن النائب مجاهد نصار يقوم بتوفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة، للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم شبرا الخيمة

رافق المستشار محمد صدقي نصار أثناء جولته التفقدية بمدرسة الشهيد أحمد إبراهيم كل من الأستاذ ندا أمين هندي ، مدير المدرسة ، ووالأستاذ سيد الجنزوري ، مدير الاتصال السياسى بمكتب النائب مجاهد نصار ، والإعلامي زين العابدين رشدي ، والأستاذ حسام داوود ، أعضاء هيئة مكتب النائب مجاهد نصار وعدد من أهالي وشباب منطي

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