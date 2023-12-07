إجراء عاجل من الكونجرس الأمريكي بشأن عزل بايدن

قدم أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، مشروع قرار يجيز مواصلة التحقيق في عزل الرئيس، جو بايدن.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه تم تقديم القرار للنظر فيه من قبل مجلس النواب بالهيئة التشريعية الأمريكية نيابة عن عضو الكونجرس كيلي أرمسترونج، ويوجه القرار لجان الرقابة والمساءلة والإيرادات والنفقات واللجنة القضائية بمواصلة الإجراءات في إطار إجراءات العزل.

وينص القرار على ضرورة تحديد ما إذا كانت هناك أسباب كافية لمجلس النواب لممارسة السلطة الدستورية لتوجيه الاتهام.

وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنه سيتم النظر في الوثيقة في 12 ديسمبر، ومن الممكن أن يتم التصويت عليها في وقت مبكر من اليوم التالي.

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، قال إن البيت الأبيض يعرقل التحقيق في عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال جونسون، إن “البيت الأبيض يعيق التحقيق في عزل بايدن”.

وأضاف أن “البيت الأبيض يرفض تسليم آلاف الوثائق من الأرشيف الوطني ويقاوم استدعاء الشهود”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، جيم جوردان، إن المجلس سيقرر في النصف الأول من عام 2024 ما إذا كان سيوجه اتهامات للرئيس الأمريكي، جو بايدن، كجزء من إجراءات العزل.

وأضاف جوردان، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، "نعتزم التحدث مع الشهود القلائل، لكننا نريد أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح أن اللجنة تتوقع مقابلة اثنين من الشهود في ديسمبر ونفس العدد في يناير.