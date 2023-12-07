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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تشارك في النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر ..صور

صدى البلد

شاركت مصر بوفد رفيع المستوى في أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة في الجزائر.

وقال السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر في الجزائر، اليوم الخميس، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باسل رحمي، ترأس الوفد المصري المشارك في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة بالجزائر العاصمة خلال الفترة ٥-٧ ديسمبر ٢٠٢٣، تحت شعار "الإبتكار من أجل تنمية القارة الأفريقية"؛ والذي تم تنظيمه تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر بيان وزارة الخارجية، أن السفير المصري شارك في فعاليات المؤتمر الذي افتتحه الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي بحضور أكثر من ٣٥ وفداً رسمياً وزارياً، بالإضافة إلى العديد من الشركات الناشئة من الدول الأفريقية.

وصرح السفير وريده أن الوفد المصري عقد اجتماعات هامة مع المسئولين الجزائريين، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتبادل الخبرات وتنمية القدرات، وتفقد الشركات المصرية الناشئة المشاركة في المعرض المقام على هامش المؤتمر، حيث قدموا عرضاً لمشروعاتهم، ومدى اهتمامهم بالعمل على تعزيز أوجه الشراكة مع السوق الجزائري.

وأقام سفير مصر حفل استقبال شارك فيه الوفد الرسمي المصري وأعضاء من الشركات المصرية المشاركة في المؤتمر، حيث تم إلقاء الضوء على العلاقات التي تجمع مصر والجزائر، وكذا أنشطة التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري التي تجري خلال الفترة الراهنة.

المؤتمر الأفريقي للمؤسسات الناشئة الجزائر السفير الدكتور مختار وريده سفير مصر في الجزائر باسل رحمي

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