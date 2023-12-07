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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة حماة مصطفى خاطر .. وهذا موعد الجنازة

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

أعلن الفنان مصطفى خاطر عن وفاة والدة زوجته عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

وكتب خاطر عبر خاصية الاستوري الخاصة بصفحة على موقع انستجرام : توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال وصلاة الجنازة فى المجمع الاسلامي بالشيخ زايد بعد صلا العصر ان شاء الله ادعو لها بالرحمة والمغفرة 

 

مصطفى خاطر ينتهى من تصوير البيت بيتي 

انتهى الفنان مصطفى خاطر من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد البيت بيتي 2 استعداد لعرضه على منصة شاهد خلال الفترة القادمة .

 

وصورت أسرة مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني، آخر مشاهد العمل في أكثر من لوكيشن تصوير، إذ تم بناء ديكور رئيسي كامل للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تحت إشراف المهندس باسل حسام، وجرى تصوير جزء كبير من المسلسل داخله، وتدور أحداث المسلسل في هذا الجزء داخل فندق، على عكس الجزء الأول الذي تم داخل قصر.

 

وتم تصوير المسلسل في أكثر من لوكيشن، منها “مدينة الإنتاج الإعلامي، منطقة شبرامنت في الجيزة، شوارع بالقاهرة”، كما تم تصوير يومين في “العين السخنة”، وكانت آخر مشاهد تم تصويرها “داخل مقبرة فرعونية حقيقية” تم الاستقرار على إنهاء المشاهد بداخلها.

مسلسل «البيت بيتي» بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل وأحمد بدير وسامي المغاوري ومحمود حافظ وسليمان عيد، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

 

مصطفى خاطر الفنان مصطفى خاطر

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