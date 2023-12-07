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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي

لبلبة
لبلبة

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء فى وفاة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي.

وكان من ضمن الحضور نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي وزوجته روجينا وجومانا مراد وحسام داغر وتامر حبيب وعمرو عبد العزيز

 

كما حضر كل من صبري فواز وإيهاب فهمي ومحمد محمود عبد العزيز وأحمد صفوت  ومحمد الشقنقيري ومحمد العدل ووائل احسان وأحمد صيام وشاندو ولبلبة والمخرج عمرو عبد العزيز وأحمد صقر.

وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .

كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.

 

بدأ عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها.

غياب ناهد السباعي عن جنازة والدتها


 وغابت ناهد السباعي عن حضور جنازة والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، بسبب عدم قدرتها على اللحاق بموعد دفن الجثمان لتواجدها خارج مصر.

 

ودعت الفنانة ناهد السباعي، لوالدتها الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي بمنشور مؤثر على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “وداعاً للفريدة وداعاً للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سيبتيني لوحدي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك انتي عمري وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي وارحمها”. 

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ناهد فريد شوق ناهد فريد شوقي

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