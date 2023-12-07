أستاذ بـ التخطيط القومي: زعيم حماس يحاول استخدام الرهائن للوصول لهدنة بغزة

أكدت الدكتورة هبة جمال الدين ، الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن يحيى السنوار زعيم حركة حماس يحاول استخدام الرهائن من أجل الوصول لهدنة إنساتنية في غزة، مشيرة إلى أن الاشتباكات وصلت على الحدود اللبنانية.

وقالت هبة جمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن حماس حرصت على أسر عدد كبير من الإسرائيليين لتحدث عملية تفاوض، وهو ما نجحت فيه خلال فترة الهدنة.

عملية النزوح

وتابعت الأستاذة بمعهد التخطيط القومي، أن لا حديث عن مفاوضات إسرائيلية إلا بعد القضاء على حماس والسيطرة على قطاع غزة وهذا مخطط نتنياهو، بواسطة عملية النزوح مع تبادل الأراضي.