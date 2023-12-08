الأهلي بزيه التقليدي أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أقيم مساء الخميس، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

حضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.