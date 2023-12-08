موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يلتقي مساء اليوم الجمعة، الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنظيره الجزائري شباب بلوزداد ، في الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وأقيم الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري مساء أمس ، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

حضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء اليوم الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد

وتذاع مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على قنوات بي إن سبورت ، فيما تذاع المباراة على قناة مفتوحة وهي أون تايم سبورتس “ البث الأرضي”.