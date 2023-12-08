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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نقابة النقل الجوي تدعم الرئيس السيسي وتشكل لجنة مركزية و19 فرعية لمتابعة الانتخابات

نقابة النقل الجوي
نقابة النقل الجوي

تستكمل النقابة العامة لأعمال النقل الجوي برئاسة أحمد الرفاعي، خطوات الدعم والتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

اتخذ أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة لأعمال النقل الجوي ، قرارا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة الانتخابات الرئاسية ، مكونة من هيئة المكتب بمقر النقابة العامة.

كما قرر مجلس إدارة النقابة العامة تشكيل لجان فرعية باللجان النقابية التابعة للنقابة العامة تتكون من رئيس اللجنة النقابية وهيئة المكتب.

يتمثل دور اللجان الفرعية في أهمية حشد العاملين للمشاركة بالانتخابات والقيام بواجبهم تجاه الوطن ، والقضاء على الدعوات الخبيثة التي تحبط من همم الناخبين بترديد أن الرئيس السيسي ناجح ناجح .

وأكد أحمد الرفاعي رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوي، أن موقف النقابة العامة ومجلس إدارتها وأعضاء لجانها النقابية واضح من الانتخابات الرئاسية ، مؤكدا علي دعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن استقرار الوطن واستمرار التنمية والمشروعات التنموية ، يفرض على الجميع دعم واختيار الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة ، دعما للوطن ومصلحة البلاد .

ووجه الرفاعي رسالة لكل العاملين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية ، ونبذ محاولات الكارهين للوطن والداعين لعدم المشاركة في الانتخابات.

وقال رئيس النقابة إن كل محب لوطنه ويخشي علي مستقبل أولاده ، عليه أن يبدأ بنفسه ويدعو أهله واصدقائه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل الاستقرار والحفاظ على الوطن وأمنه القومي.

وأضاف الرفاعي أن مجلس إدارة النقابة العامة وافق على تشكيل لجان فرعية بـ 19 لجنة نقابية تتكون كل لجنة من 6 أعضاء من أجل المتابعة لحظة بلحظة للعملية الانتخابية، بالإضافة إلي اللجنة المركزية بمقر النقابة العامة.

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