المطر الأسود.. رواية تصور تأثيرات القصف الذري الأمريكي لهيروشيما

صدر حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب، رواية (المطر الأسود) تأليف: ماسودجي إيبوسي، ترجمة: أنطون خليل حداد.

تصور هذه الرواية تأثيرات القصف الذري الأمريكي لهيروشيما في نهاية الحرب العالمية الثانية، إذ لم تقتصر على الدمار المادي الرهيب، بل امتدت إلى الحياة الاجتماعية وعلاقات الحب التي خضعت للخوف من المؤثرات الإشعاعية على مستقبل صحة الإنسان.

يرسم الروائي الياباني صورة واقعية فنية بكلمات سوف تبقى شاهداً على العمل الشنيع الذي أقدمت عليه آلة الحرب الأمريكية الهمجية.

رواية (المطر الأسود) تأليف: ماسودجي إيبوسي، ترجمة: أنطون خليل حداد. صادرة حديثاً عن الهيئة العامة السورية للكتاب 2023.