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رئيس التحرير
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أخبار البلد

في أقرب وقت.. مصر تسابق الزمن لافتتاح المتحف الكبير

صدى البلد

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، المتحف المصري الكبير، لمتابعة تطورات الأعمال بالمشروع، والتعرف على سير التشغيل التجريبي لعددٍ من أقسامه.
 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي متابعته الأسبوعية لما يتم إنجازه من أعمال بالمتحف خلال الفترة المقبلة، من أجل افتتاحه بشكل كامل في أقرب وقت، مشيراً إلى أن الدولة تعتبره صرحا ثقافيا مهما، سيعيد إظهار نتاج الحضارة المصرية وإرثها العظيم إلى العالم بصورة عصرية وجذابة.

 المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون

وأشار إلى أن العمل بالمتحف يستهدف جعله صرحا بمستوى عالٍ ينافس المتاحف في كل عواصم العالم. وتضمنت جولة رئيس الوزراء بالمتحف، عدداً من أقسامه التي تستقبل الزوار منذ بدء التشغيل التجريبي لها، وتفقد المعرض التفاعلي للملك الذهبي توت عنخ آمون، وشهد تجربة تفاعلية حية باستخدام أحدث أجهزة العرض الرَقمِية التي تمكن الزوار من التعرف على حياة الملك الأسطوري.

رحلة مُتجددة مع الملك توت عنخ آمون

كما استمع لشرح من وزير السياحة والآثار الذي أوضح أن هذا المعرض الذي تم افتتاحه مؤخرا، يقدم لزائريه رحلة مُتجددة، مع الملك توت عنخ آمون الذي تُبهر مقتنياته العالم. وقد تزامن تفقد المعرض مع تواجد أحد الأفواج السياحية التي تقوم بزيارة المتحف اليوم، التي كانت تتابع العروض التفاعلية والرقمية باهتمام بالغ.

كما تفقد رئيس الوزراء قاعة العرض الرئيسية، مرورا بالدرج العظيم، وأوضح وزير السياحة أحمد عيسى أن الدرج العظيم تم افتتاحه في بداية ديسمبر الجاري، ليضاف إلى الأماكن التي فتحت أبوابها لزوار المتحف منذ مارس الماضي، والتي تشمل كلا من منطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وأشار عيسى إلى أن هذه الأماكن تستقبل منذ افتتاحها أفواجاً من الزائرين من مختلف بُلدان العَالمِ المُهتمين بالتعرف على أسرار الحضارة المصرية القديمة.

وأوضح الوزير أن الدرج العظيم يعدُ من أكثر الأماكن تفرداً بالمتحف، حيث يُعرض عليه مجموعة من أفضل وأضخم القطع الأثرية التي تجسد روائع فن النحت بمصر القديمة، والتي تبدأ من عصر الدولة القديمة وحتى العصر اليوناني الروماني، وينتهي الدرج العظيم بمشهد بانورامي جميل يُظهر أهرامات الجيزة الخالدة.

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