تطورات جديدة في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. تفاصيل

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب والمستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

ويتابع المستثمرون أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار حيث سجل عيار 12 حوالي 1,589 ليكسر بذلك حاجز ال 1500.

يعتبر الذهب ملاذا آمنا للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.



أسعار الذهب اليوم

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 3,154 شراء 3,177

عيار 22 بيع 2,891 شراء 2,912

عيار 21 بيع 2,760 شراء 2,780

عيار 18 بيع 2,366 شراء 2,383

عيار 14 بيع 1,840 شراء 1,853

عيار 12 بيع 1,577 شراء 1,589

الاونصة بيع 98,098 شراء 98,809

الجنيه الذهب بيع 22,080 شراء 22,240

الكيلو بيع 3,154,286 شراء 3,177,143

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوى العالمي سجلت أسعار الذهب حالة ارتفاع في ظل تراجع الدولار، بسبب البيانات الضعيفة التي تصدر عن قطاع العمالة.

وتتداول أسعار الذهب الفوري، عند المستوى 2034 دولارًا للأونصة، مرتفعا بنسبة 0.5%، حيث يستمر التذبذب في حركة الذهب بين 2020 و2037 دولارا للأونصة.

يأتي التذبذب بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى تاريخي مطلع هذا الأسبوع عند 2148 دولارًا للأونصة، قبل أن يلجأ إلى تصحيح سلبي حاد أعاده إلى المستويات الحالية بعد أن سجل أدنى مستوى هذا الأسبوع عند 2009 دولارات للأونصة.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى، بينما تتداول عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوياتها في 3 أشهر.

توقف عمليات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والتوقعات ببدء خفض الفائدة خلال العام المقبل تعد من المحفزات للذهب، خاصة بعد أن عاد الطلب على الملاذ الآمن إلى التزايد من جديد في أعقاب الهجوم على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب قد تقلصت خلال شهر نوفمبر مع تزايد عودة الاستثمارات إلى صناديق الذهب في أمريكا الشمالية بعد تغير توقعات السياسة النقدية للفيدرالي في الأسواق.