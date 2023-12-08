وهابيات الأوبرا تضيء معهد الموسيقى

يقام حفل بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي في الثامنة مساء بعد غد الأحد، علي مسرح معهد الموسيقي العربية، ضمن سلسلة وهابيات التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر للفرقة القومية العربية للموسيقي.

يتضمن البرنامج مختارات من اعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب منها انت عمرى ، همسة حائرة ، نبتدي منين الحكاية ، قلبى بيقولى ، خايف اقول ، سهرت منه ، حمال الأسية ، لولا الملامة ، دارت الايام .. اداء هند النحاس ، يحيى عبد الحليم ، احمد عصام وريم كمال .

الجدير بالذكر أن سلسلة حفلات وهابيات تأتى في اطار دور الاوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفنى في المجتمع والتعريف برواد ورموز النغم العربى بالاضافة إلى تعريف الاجيال الجديدة بالتراث الفنى الذي يتميز به الابداع العربى .